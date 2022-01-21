Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karadağ, Gazi İlkokulu, Anaokulu ve Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere 1. dönem sonu karnelerini dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ile birlikte sınıfları ziyaret eden Kaymakam Karadağ, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çekildi.

Öğrencilere karnelerini verirken notlarını da inceleyen Kaymakam Karadağ, "20212022 eğitimöğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız, sevgili öğrenciler iyi bir gelecek için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde çok iyi dinlenin ama kitap okumayı da ihmal etmeyin" diye konuştu.

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