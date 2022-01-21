Kütahya'da karne heyecanı İl genelinde 566 okulda 96 bin 912 öğrenciye karneleri verildi

Kütahya il genelinde 566 okulda 97 bin 912 öğrenciye karneleri verildi. Kütahya protokolü, Şeker İlkokulu'nda düzenlenen törende çocukların karne heyecanına ortak oldu. Törene, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit katıldı.

Karne takdim ettiğini öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, "Geleceğimizin güvencesi, pırıl pırıl yavrularımızın karne heyecanını paylaştık. Çocuklarımızdan emeğini esirgemeyen öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Umudunuzun ve hayallerinizin eksik olmadığı nice yıllarınız, tatilleriniz olsun. İyi ki varsınız çocuklar" diye konuştu.



"Tatilde vaktinizi dolu dolu yaşayın"

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Karne sevincini, heyecanını yaşadığınız bu günden itibaren iki haftalık tatile kavuşuyorsunuz. Bu tatil sürecinde sizden tavsiyem eksikliklerinizi tamamlamanız, daha çok çalışmaya gayret sarf etmenizdir. Her zamanki gibi en ısrarlı tavsiyem ise okuyun, daha çok okuyun! Ayrıca tatil boyunca sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle tatilinizi değerlendirmenizi, vaktinizi dolu dolu yaşamanızı tavsiye ederim. Okul hayatını tamamladığınızda yarının büyükleri sizler olacaksınız. Sizlerden isteğimiz okul hayatını ilimle irfanla dolu dolu geçirerek bilgiyle donanmış, kültürlü, nitelikli, zamanın gereklerine ayak uydurabilen bireyler olabilmenizdir. Bunun yanında vatanını, milletini seven; millî ve manevî değerlerine sahip çıkan geleceğin varisleri olmanız en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

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