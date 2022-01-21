Gediz Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, etkili olan kar yağışıyla birlikte Gediz Belediyesi ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gediz’de etkili olan kar yağışı sonrası Gediz Belediyesi’ne bağlı ekipler tuzlama ve yol açma çalışmaları ile vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına yoğun bir programda çalışmasını sürdürüyor.

Tüm araç ve ekipmanlarla ekiplerin sabah erken saatlerde sahada olduklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Tüm imkânlarımızla ekip arkadaşlarımız kar yağışının başlamasının ardından sahaya indiler. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Şefliğine bağlı ekiplerin yer aldığı çalışmalarla vatandaşların yoğun kullandığı yollar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe merkezinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için belediyemizin bütün imkânlarını seferber ediyoruz. Hastane yolları ve Okul yolları başta olmak üzere yol temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürmektedir. Olumsuz hava koşullarından halkımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam edecektir ” diye konuştu.

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