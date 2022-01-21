Başkan Sebahattin Ceyhun: "TMO'da artık kuyruk olmayacak"

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basında ve sosyal medyada yer alan “Kütahya’da ucuz yağ kuyruğu” haberleri üzerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satış merkezini ziyaret etti.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada insanlar bu durumdan rahatsız olunca bizde buraya geldik. İkinci satış gişesinin açılmasıyla artık durum rahatlamış. Şükürler olsun bugün öyle bir kalabalık yok” dedi.

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