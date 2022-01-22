İki katlı evde çıkan yangına 'kar' ile müdahale ettiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde iki katlı evde yangın çıktı. Köylüler yangına kar atarak müdahalede bulunurken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fındıcak köyünde oturan Mehmet Kaynak´a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kaynak, komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Köylüler, itfaiye ekipleri gelene kadar alevleri attıkları karlarla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-01-21 22:57:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.