Tavşanlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na Rıdvan Altay seçildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Pazarcılar ve Sebzeciler Odası'nın Genel Kurulu'nda Rıdvan Altay başkanlığa seçildi.

Tavşanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri Muratgazi Parkı’nda gerçekleşen genel kurula, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KUTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, Ankara Kütahyalılar Derneği Başkanı Süleyman Muslu ve daha önceki oda başkanları katıldılar.

Tavşanlı İlçesi Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Genel Kurul toplantısında İsmail Hakkı Ayva ve Rıdvan Altay'ın aday olarak girdiği seçimde 173 oy kullanıldı ve 95'e 78 oranla oyların büyük çoğunluğunu alan Rıdvan Altay başkanlığa seçildi.

Başkanlığa seçilen Altay, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Beni başkanlığa layık gören çok değerli üyelerimize şükranlarımı sunarım. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek, siz üyelerimizin her türlü sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağımı sizlere belirtmek istiyorum. Önceki dönem başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.