Dumlupınar’da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldı

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ 100.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazgaç ile fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Karadağ, Müdür Yazgaç’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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