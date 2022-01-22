DPÜ-TTO Proje Pazarı’na başvurular başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen 1. Proje Pazarı ArGe Teknoloji ve Tasarım Projeleri Yarışması’na başvuruların başladığı bildirildi.

ArGe yönü güçlü ve tasarımsal olarak üretime uygun proje fikrine sahip üniversite öğrenci ve araştırmacıları, ArGe projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, ArGe kuruluşları ve teknopark çalışanları ile bir araya getirmeyi amaçlayan yarışmalara başvurular lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenler, girişimciler ve fikri olan tüm araştırmacılara yaş sınırı olmaksızın yapılabilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek yarışmanın ana konuları ileri fonksiyonel malzemeler, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji ve enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği ve bunun yanında enerjetik malzeme, motor, genişbant, mikro/nano ve opto elektronik, tarım, su ve çevre, ulaşım ve turizm, yenilikçi eğitim ve sağlık teknolojileri ile diğer tüm teknolojik alanlar olarak belirlendi.

Proje Pazarı’na yapılacak ve 1 Nisan 2022’ye kadar sürecek başvurular hakkında DPÜ TTO’dan yapılan açıklamada, katılımcıların etkinlik için hazırlanan projepazari.dpu.edu.tr adresine girerek merak ettikleri soruların yanıtlarını bulabilecekleri bildirildi.

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