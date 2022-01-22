Vali Çelik: "Tüm ekiplerimizle 24 saat teyakkuzdayız"

Vali Ali Çelik’in başkanlığında karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri masaya yatırıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Vali Ali Çelik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekiplerin 7/24 teyakkuzda ve sahada olacağını söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için taşıt, iş makinesi ve personel sayısında da artış yapıldığını belirten Vali Çelik, vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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