Balıkesir'deki deprem Kütahya'da da hissedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kütahya'da da hissedildi.



AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Kütahya ve ilçelerinde de hissedildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.