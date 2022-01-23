Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, ”Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ile birlikte, Belediye ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledik. Şu anda ilçemizin tüm cadde ve sokakları, aynı zamanda, Ana Yol (Çevre Yolu) trafiğe açıktır. Özverili çalışmalarından dolayı Karayolları ve Belediye görevlilerimize ilçe halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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