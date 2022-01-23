Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden karla mücadele çalışmalarına destek 7 adet greyder, 7 adet kazıcı yükleyici ve 18 adet pickup ile sahada

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 7 adet greyder,7 adet kazıcı yükleyici ve 18 adet pickup ile Kütahya genelinde karla mücadele çalışmalarına katkı verdiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeni ile kapanan ilçe, belde ve köy yollarında gece gündüz demeden yoğun mesai harcamaktadır. Karda mahsur kalan vatandaşları kurtarma ve yol açma çalışmalarına destek için görev başındadır. Orman Bölge Müdürlüğümüz makine parkından 7 adet greyder,7 adet kazıcı yükleyici ve 18 adet pickup ile Kütahya genelinde karla mücadele ediyoruz. Yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek için çalışmalarımız sürüyor” denildi.

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