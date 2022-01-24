Karla kaplı yolu imece usulü ile açtılar

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köylüleri kardan kapanan yollarını imece usulü açıp kumlama yaptılar.

Güldüren köyünde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollarını Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait traktöre bağlı gelberi ile ulaşıma açıp, ardından ellerinde küreklerle kumlama yaptılar.

8 kilometrelik ilçeye bağlantı yollarının rampa olması yüzünden yoğun kar yağışında ulaşıma tamamen kapanma tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Güldüren Köyü Muhtarı Halil Arslan, "Yoğun kar yağışı sonrası ilçeye bağlantı yolumuzu açık tutabilmek amacıyla rampaların bulunduğu yaklaşık 2 kilometrelik yolda Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait traktörün küreme yapmasının ardından 25 gönüllü köylü ile birlikte yolda kumlama çalışması yaptık. Yol açma ve kumlama çalışmasına destek veren köyümüz Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ve gönüllü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım" dedi.

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