Dağda 4 saat mahsur kalan İl Genel Meclisi üyesini köylüler kurtardı

Kütahya'nın Emet ilçesinde av esnasında ormanda kaybolan köpeklerini aramaya çıkan Emet AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı’yı 4 saat mahsur kaldığı bölgeden köylüler kurtardı.

Emet ilçesi Tetik ormanı bölgesinde avlanırken kaybolan 3 köpeğini aramaya çıkan Emet AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı bölgede mahsur kaldı. Elmacı ve köpeklerini donmaktan Göncek köyünün muhtarı Ahmet Özçelik ile köylüler kurtardı.

Köylüler tarafından donmaktan son anda kurtarılan İsmail Elmacı, "Tahtalı bölgesinde avlanırken köpeklerimi kaybettim. Köpeklerimde takip cihazı vardı. Daha sonra onları aramaya karar verdim. Bu arada 1 metreye ulaşan kar yüzünden arazi aracımı hareket ettiremedim ve yola yaya devam etmek zorunda kaldım. Bir müddet yürüdükten sonra aşırı kar ve tipi yüzünden ilerleyemez hale geldim. Geri dönmek istedim ama tipiden dolayı yönümü bulamadım. Telefon çeken bir alan bulmak için yüksek bir yere çıktım. Telefon şarjım bitmek üzereyken Göncek köy muhtarından yardım istedim. 4 saat mahsur kaldığım dağdan beni ve yaralı köpeklerimi traktörle gelip kurtardılar. 3 köpeğimden birini kurt öldürmüş, birini domuz yaralamış, diğeri ise sağlıklı. Çok şükür benim durumum da iyi. Köy Muhtarı Ahmet Özçelik ve köy halkına çok teşekkür ederim'' dedi.

Göncek Muhtarı Ahmet Özçelik ise, İsmail Elmacı’nın mahsur kaldığı yönündeki telefonu üzerine köylülerle birlikte traktörle yaklaşık 1 saat yol giderek mahsur kaldığı Çatak Deresi'ne ulaşıp, Elmacı’yı ve köpeklerini sağ salim kurtardıklarını söyledi.

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