Kütahya'da kar temizleme ekipleri 24 saat görev başında

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile kar temizleme, küreme ve tuzlama ekipleri gece gündüz sahadaki çalışmalarını yürütüyor.

Vatandaşlarımızın yoğun kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklarda mağdur olmamaları adına, ilk karın yağması ile birlikte çalışmalarına başlayan Kütahya Belediyesi kar temizleme ekipleri, 24 saat esasına göre çalışmalar merkezde ve kırsal mahallelerde devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 8 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 4 greyder, 10 kamyon, avant kepçe 3 kişiden oluşan 6 el ekibi olmak üzere gece 5, gündüz 56 toplamda 112 kişi kar küreme, tuzlama ve temizleme işlemlerini sürdürüyor.

Diğer taraftan Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de saha çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı, 2 traktör tuzlama, kaldırım kar püskürtme aracı ve 30 çalışan ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün de 6 çalışan ile kaldırım tuzlama çalışmalarına destek veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 adet pikap ile tuzlama ve 20 çalışan ile kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına destek oluyor.

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