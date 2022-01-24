Kütahya’da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerine kar nedeniyle 1 gün idari izin

Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denildi.

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