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Başkan Işık: "İhtiyaç sahibi kişilerin yüzü gülüyor, kalpleri ısınıyor"

İHA

Başkan Işık: "İhtiyaç sahibi kişilerin yüzü gülüyor, kalpleri ısınıyor"

Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında 20192020 yıllarında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. "Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek" anlayışı ile yapılan desteklerle, ihtiyaç sahibi kişilerin yüzü gülüyor, kalpleri ısınıyor.
"Koli ayıbını Türkiye’de ilk kez ortadan kaldıran belediye" olarak Türkiye’ye örnek olan Kütahya Belediyesi, Hilal Kart projesi ile sosyal yardım alan vatandaşları rencide etmeden, kendilerine verilen kartlarla rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
2021 yılı içerisinde Kadın Danışma Merkezi'ne bin 328 kadın, 358 erkek danıştı. Yine 2021 yılı içerisinde Bereket Kart projesinden 3 bin 683 aile yararlandığı belirtildi. Eşya Bankacılığı Projesiyle 155 ailenin yanında olarak eşyaları yeniledi. Yine 1978 ailemize Giysi Bankacılığı projesi desteği devam etti. Gıda Bankacılığı projesi ile 7 bin 955 aileye gıda yardımın bulunuldu.

"Mehmetçik Kart'tan 140 askerimiz yararlandı"
Belediye Başkanı Alim Işık, "2021 yılında 2674 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Mehmetçik Kart projesi ile maddi durumu yerinde olmayan askerlik çağındaki gençlerimizin yanında olduk. 2021 yılında 140 askerimize Mehmetçik Kart ile destek olduk.
Hilal Bebek Projesi ile yeni doğan bebeklerimizi de unutmayarak yanlarında olduk. İçerisinde yeni doğan bebeklerin ilk gereksinimlerinin yer aldığı çanta ile birlikte 2021 yılında 311 ailemize destek olduk. 2021 yılında 9007 ailemizi yerinde ziyaret ederek gönüllerini kazandık, ihtiyaçlarını ilk elden dinledik. Engelli Koordinasyon Merkezine 2021 yılında 361 engelli vatandaşımız müracaat ederek taleplerini ilettiler. Kreş desteği ile 8 kreş çağındaki öğrencimize destek olduk. Kadın kooperatifi ile kadınlarımızın yanında olarak yeni iş sahibi olmalarına destek olduk" diye konuştu.

"48 vatandaşımızı tedavi destek yardımı kapsamında tedavi ettirdik"
Hilal Kart'tan 9 bin ailenin yararlandığını kaydeden Başkan Işık, "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek felsefesi ile hayata geçirdiğimiz Hilal Kart Projemizle yardım alan vatandaşlarımızı koli yardımları ile rencide etmeden, insan onuruna yakışan bir şekilde Hilal Kart ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 2021 yılı içinde 9 bin 7 ailemiz 28 bin 87 vatandaşımız Hilal Kart projemizden yararlandı. Sıcak yemek yardımı ile vatandaşımızın evinde sıcak yemek yemesini sağladık. 2021 yılında 419 kişiye 8857 öğün sıcak yemek desteği verildi. Lise ve Orta öğretim Ulaşım Yardımı ile 150 öğrencimize aylık 44 biniş desteği sağladık.
48 vatandaşımızı tedavi destek yardımı kapsamında tedavi ettirdik. 9 Engelli vatandaşımıza 2021 yılı içerisinde tıbbi malzeme, ilaç yardımı yapıldı. 460 ailemize odun desteği yaparak kış aylarını rahat geçirmeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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