(ÖZEL) Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu Vatandaşlar çam ağaçlarıyla çevrili 'Saklıgöl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar ve buz manzarasını ölümsüzleştirdi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan ‘Saklıgöl'ün yüzeyi buzla kaplandı.

210 bin metreküplük su hacmine sahip 'Saklıgöl', hava sıcaklığının Kütahya'da eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Bölgeye gelen vatandaşlar, çam ağaçlarıyla çevrili Saklıgöl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar ve buz manzarasını ölümsüzleştirdi. Öğrenci ve vatandaşlar, "Saklıgöl'ün her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Burası karla birlikte ayrı bir güzel" diye konuştular.

'Saklıgöl'ün karlı ve buzlu eşsiz manzarası İHA tarafından havadan da görüntülendi.

2000 yılında 42 bin metrekarelik alana yapılan 'Saklıgöl'ün 210 bin metreküplük su hacmine sahip olduğu belirtildi.

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