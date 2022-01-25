(ÖZEL) Kışın evde çiçek ve süs bitkisi bakımı daha kolay

Kütahya'da, kış ayları ile birlikte güneşlenme süresinin azaldığı bugünlerde evlerin en güzel köşelerini süsleyen çiçeklerin ve süs bitkilerinin bakımı da değişti. Çiçek bakımının yaz aylarını oranla kış aylarında daha kolay olduğunu söyleyen çiçekçi esnafı Halil Düğer, uyarılarda bulundu.

Halil Düğer, “Kış aylarında çiçek bakımı aslında çok kolaydır. Bunun için yapılması gereken en önemli şeylerden birisi suyun az verilmesi gerekir. Çünkü çiçekler ve saksı bitkileri kışın fazla fotosentez yapmıyorlar, onun için fazla su istemezler. Özellikler kış aylarından peteklerin çalışmasından dolayı ısı veren noktalardan uzak tutulması gerekiyor. Cam ve kapı kenarlarına çiçek ve bitkiler konulmamalı çünkü aç kapat yaparken bitkiler sıcak soğuk geçişinden dolayı yanıyorlar. Kış aylarına en dayanaklı ve tercih edilen çiçeklerimiz yeşil yapraklı bitkiler olması gerekiyor bunların başında difenbahya tropik, dresena gibi odunsu ve dayanaklı bitkilerin yanı sıra sukulent dediğimiz süs bitkileri bakılabilir” diye konuştu.

Özellikle çocuk odası ve yatak odalarına bitki bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Düğer, "Ev içerisinde baktığımız çiçek ve bitkilerin içinde zararlı bitkiler oluşabiliyor. Gece saatlerinde oksijen alıp karbondioksit veren bitkiler oluyor. Gece tersine bir fonksiyon sergileyen bitkiler özellikle yatak odası, çocuk odasında havasız bir ortam oluşturuyorlar, onun için uzak tutulması” ifadelerini kullandı.

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