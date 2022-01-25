Tavşanlı Madeni Eşya Odası Başkanı Yasin Demirci Güven tazeledi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yasin Demirci güven tazeledi.

4 yıllık görev süresi için tek listeyle seçime giren Yasin Demirci ve ekibi güven tazeledi.

Yasin Demirci seçim sonrası yaptığı konuşmada, “Görevde bulunduğum zaman içerisinde ülkeme ve oda üyelerime layık olmak için çalışacağım. 650 iş yeri ne ilave olarak, 4 adet okul projemize ve ortak kullanım tesisini de yaparak örnek bir sanayi sitesini İnşaallah yapacağız" dedi.

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