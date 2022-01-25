Hisarcık’ta küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımları devam ediyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarının devam ettiği bildirildi.

Zorlu kış şartlarında küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarına devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda başvurudaki hayvan sayısı ile işletmedeki hayvan sayılarının tutup tutmadığını kontrol ediyor.

Küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarının Ocak ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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