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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "Kütahyalı yatırımcılarımız öncü olmalı"

İHA

Başkan Işık: "Kütahyalı yatırımcılarımız öncü olmalı"

Kütahya Genç İş İnsanları Derneği (KÜGİAD) tarafından organize edilen KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Alim Işık, yatırımcılara seslenerek, “Yerli yatırımcılarımız yatırım noktasında Kütahya’da öncü olmalı” dedi.
Işık, iş dünyasına seslenerek, iki buçuk yıllık görev süresi içinde yatırımcıların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.
Başkan Işık, göreve geldikleri süre içinde Zafer OSB’nin genişleme alanını 2 milyon metrekare büyütüldüğünü ifade etti. Başkan Işık, “1 milyon 150 bin İnköy Mahallesi sınırları içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında mevcut küçük sanayi sitesinin dönüşüm alanı olarak ilan ettik. 525 adet iş yerinin teminatları yatırıldı, projesi çizildi ve 1. etap olarak TOKİ ihale sürecini devam ettiriyor. Burada toplam bin 600 iş yeri var” dedi.
Orta ölçekli sanayi sitesi olarak belediyeye ait olan, eski Azot Fabrikasının karşısında yer alan 100 dekarlık alan ve 300 dekara yakın hazine arazisini tahsisinin geldiğini belirten Başkan Işık, “Toplam 3 milyon 550 bin sanayi alanını iki buçuk yılda bu şehre kazandırdık. Bu şehrin Eskişehir girişi sağlı sollu sanayi sitesi oldu. Bir tarafta OSB, yanında küçük sanayi sitesi, sol tarafta da orta ölçekli sanayi sitemiz olduğu alanlarla şehrimize girişi başlatacağız” şeklinde konuştu.

"3 bine yakın iş yerini Kütahya'ya kazandırdık"
Türkiye’de olmayan Seramik İhtisas OSB’de geçmişten bugüne üretimini tam kapasite yürüttüğünü dile getiren Başkan Işık, “Genişleme ile birlikte Seramik ihtisas OSB Türkiye’nin markası olmanın gururunu bize yaşatıyorlar. Orta ölçekli sanayi sitesi ile ilgili görüşmeler iki yıldır devam ediyordu. Tahsis geldi. 3 yöntem var elimizde. Talep olursa arsa olarak satabiliriz. Bir kısmını nakit bir kısmını kat karşılığı olarak değerlendirebiliriz. Diğer yöntem ise yap işlet devret yöntemiyle değerlendirilebilir” dedi.
Kütahya Belediyesi'nin üretim yapmak isteyen herkese bugüne kadar önlerinin açıldığını ifade eden Alim Işık, “İş yeri açacak, büfe açacak kişiler iki günde üç günde ruhsatını aldı. Şuana kadar 3 bine yakın ek iş yerini bu şehre kazandırdık. Bunların en küçüğü 2, en büyüğü de 140150 işçi çalıştırıyor. Ortalama 10 derseniz 30 bin vatandaşımıza ek iş imkanı sağladık” diye konuştu.

"Ilıca ve Yoncalı'ya yatırımda öncü olun"
2022 ve 2023 yılın Kütahya adına çok güzel yıllar olacağına inandığını vurgulayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Siz genç insanlarımızdan bir istirhamım var. Hangi turizm yatırımcısına gitsek, elin şehrimizde şu değerler var Ilıca’ya, Yoncalı’ya yatırım yapın desek, bize sordukları makul bir soru var. ‘Sizin Kütahya’nın yerli iş insanları niye bu yatırımları yapmadı yada yapmıyor’ diye bize soruyorlar. Buraya sembolikte olsa kendi şehrimizin iş insanlarının öncü olması gerekiyor. Bu öncülüğü yaparsanız şehrimiz adına minnettar kalırız. Belediyemizin şuanda kendine tescilli 11 parselden oluşan 11 ile 25 metrekare arasında toplam 200 dekarlık Yoncalı’da arsası var. Hangi iş insanımız gelip ben bu arsaya talibim, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı yada apart türünde turizm konaklama tesisi yapmak istiyorum, yada başka bir turizm tesisi yapmak istiyorum derse buyurun gelin” ifadelerini kullandı.

"Yoncalı'ya 3 futbol sahası yaptırdık"
Bugüne kadar Yoncalı’da Kütahya Belediyesi’nin 1 metre arsası olmadığını kaydeden Başkan Alim Işık, “15 yıldır gelen yatırımcıların tamamı oradaki mülkiyet sorununu çözemediği için geri gitti. 7080 dekarlık adalar şeklinde parsellenmiş Yoncalı. İçinde de 3040 kişi hissedar. Dolayısı ile 10 kişi ile anlaşsak 11. kişi geldiğinde ya iki katını istiyor yada yatırımcı ben bu işle uğraşamam diyerek başka yerleri tercih ediyordu. Şimdi en azından o yatırımcılar için tapu sahibi belediyemiz olan parsellerimiz var. 1 nizami 2 antrenman sahası olmak üzere 3 futbol sahası yaptırdık. Yanına 45 antrenman sahası daha yapacağız Yoncalı’ya. Geriye kalan 150 dekar için konaklama ve diğer turizm tesisleri için yatırımcı bekliyoruz. Aynı şekilde Ilıca’da da 5 dekarlık ve 12 buçuk dekarlık tıp merkezi ve turizm tesisi alanı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylanan hazır yatırımcı bekleyen parsellerimiz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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