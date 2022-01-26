Kütahya Belediyesi 29 personel alacak

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Kütahya Belediyesi'nin 29 kişilik boş kadro için personel alımı yapacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Personel alımları Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. birimine tarafından yapılacaktır. Bu sebeple 15 beden işçisi, 4 şoför, 1 su kanalı işçisi, 3 bekçi, 1 temizlik görevlisi, 3 veteriner sağlık teknikeri 2, veteriner hekim ve farklı kadrolar için de 7 personel alınacaktır" denildi.

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