Genel Müdür Keleşer’e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı

Emet Belediye Meclisince ilçenin alt yapısına verdiği destekten dolayı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’e fahri hemşerilik beratı verildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında Kasım 2021 tarihinde toplanan Emet Belediye Meclisince oy birliğiyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer’e Fahri Hemşerilik Beratı verme kararı alınmıştı.

Mecliste oy birliği ile alınan kararla hemşerilik beratı verilen Genel Müdür Keleşer’e, belgeyi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Ankara’da AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte teslim etti.

Genel Müdür Serkan Keleşer’in Emet ile ilgili her projede, her talepte ilgi ve desteklerini esirgemediklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Genel Müdürümüz Keleşer’i her zaman gösterdikleri ilgi ve destek için hemşerilerimizden ayrı görmüyoruz. Genel Müdürümüz bir Gazi Emetli gibi ilçemiz ile ilgili her talepte yanımızda olmaktadır. Bizlerde hemşerimiz olarak gördüğümüz Genel Müdürümüze Hemşerilik Beratı vermeyi uygun görmüş ve meclisimizin oy birliği ile alınan karar sonrası Hemşerilik Beratını Genel Müdürümüze takdim ettik. Bu vesile ile ilgi ve destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz “dedi.

Yaklaşık 130 milyon TL’ye mal olan ve İller Bankası'nca ihalesi yapılarak değerlendirme sürecinde olan Emet göledinden içme suyu getirme, içme suyu, alt yapı ve kanalizasyon projesi için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü destek vermiş ve 50 milyon TL’lik peşin su alım protokolü imzalanmıştı. Bu imza ile 2005 yılında yapılan önceki sözleşme hükmünü kaybederken, Eti Maden bu desteği ile Emet ilçesinin alt yapı modernizasyonuna ciddi bir kaynak oluşturdu.

