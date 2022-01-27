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(ÖZEL) Kütahya'da 600 yıllık tekke öğrenci ve araştırmacıların merkezi oldu 10 binin üzerinde eserin bulunduğu tarihi yapı 2018 yılından 'Kitap kahve'ye dönüştürmüştü

İHA

(ÖZEL) Kütahya'da 600 yıllık tekke öğrenci ve araştırmacıların merkezi oldu 10 binin üzerinde eserin bulunduğu tarihi yapı 2018 yılından 'Kitap kahve'ye dönüştürmüştü

Kütahya'da, 4 yıl önce 'Kitap kahve' haline dönüştürülen 600 yıllık tarihi Balıklı Tekkesi, öğrenci ve araştırmacıların merkezi haline geldi.
10 binin üzerinde eserin bulunduğu tarihi yapının İmam Hatip Mezunları ve Mezunları Derneği'nce (KİHMED) 2018 yılından 'Kitap kahve'ye dönüştürüldüğü belirtildi. KİHMED Kitap Kahve'de yüzlerce el yazması ve Osmanlı dönemine ait kitapların da bulunduğu kaydedildi.
"Araştırmacılar ve öğrenciler, buraya gelip kitaplara dokunarak bilgi ediniyorlar" diyen KİHMED Kitap Kahve sorumlusu Kaan Kaba, “İçerinden bulunduğumuz merkez 600 yıllık tarihi balıklı tekkesi 2018 yılında KİHMED tarafından alınıyor ve Gençlik ve Spor Bakanlığına proje yazılarak bugün kitap kahve konsepte dönüştürülüyor. Burası araştırma yapmak isteyenlerin, vatandaşlarımız ve üniversiteli öğrencilerimizin en uğrak noktalarından birisi. Nedeni ise sessiz olması ve 10 bine yakın kitabımız ile yazma eserler ve Osmanlı dönemi kitaplarını burada bulabiliyorlar. İlerleyen ve gelişen teknoloji ile birlikte bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ve insanlar artık soyutlamaya başladı. Araştırmacılar ve öğrenciler ise buraya gelip kitaplara dokunarak, hissederek özellikle tarihi eser kitaplarımıza büyük ilgi gösteriyorlar. Gelen misafirlerimiz burada tarih ile iç içe yaşayarak yazma eserlere, devlet arşivlerine, Osmanlı arşivlerine bakarak inceleyerek ve bilgiyi kaynağından elde etmek için buraya geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Araştırma için 'Kitap Kahve'yi öğrenciler ise bilgiyi kaynağından ve dokunarak öğrendiklerini dile getirdiler.

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