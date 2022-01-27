Simav’da çiftçi bilgilendirme toplantısı

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Kütahya’nın Simav ilesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çiftçi Eğitim ve Yayım Programı kapsamında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün teknik personelince ilçeye bağlı Küplüce köyünde 2022 yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere tarımsal ve hayvancılık konularında bilgi verildi.

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