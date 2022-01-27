Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti

Boris Johnson'ın bir yalanı daha ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali Ali Çelik, Altıntaş’a bağlı Zafertepeçalköy’deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, şehitliğin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca hazırlanan proje kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından yenilendiğini söyledi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi ile kahraman Mehmetçiklerin ebedî istirahatgâhının hak ettiği görünüme kavuşturulduğunu belirten Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çelik, peyzaj projesi hazırlıklarına da en kısa sürede başlanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.