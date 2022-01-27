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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da doğalgaz firmasına ek fatura tepkisi

İHA

Kütahya'da doğalgaz firmasına ek fatura tepkisi

Kütahya'da ön ödemeli (kartlı) sayaç kullanan vatandaşlara gelen ek faturalara tepkiler sürüyor.

Kartlarına doğal gaz yükletmeye gittiklerinde her seferinde fark sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Her defasında bu durumla karşılaşıyoruz. Peşin aldığımız doğal gazın bir sonraki alımda güncel fiyat farkını ödüyoruz. Özellikle çetin kış şartlarını yaşadığımız bugünlerde sürekli daha fazla para ödüyoruz. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kütahya’da faaliyet gösteren Çinigaz’ın ön ödemeli sayaç kullanan 35 bin aboneye sonradan gönderdiği fiyat farklarının iptali için dava açıldığı belirtildi.

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