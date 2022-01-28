Kütahya DKMP’den yaban hayvanları için yemleme çalışması

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya DKMP ekiplerince, Kütahya il sınırları içerisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kış şartlarından olumsuz etkilenen doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmelerine katkıda bulunmak için yemleme çalışması gerçekleştirildi.

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