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Domaniç’te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

İHA

Domaniç’te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı köylerde kardan kadın, çocuk, gelin ve ayı Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
İlçeye bağlı Sarıot, Karaköy ve Çarşamba köylerinde kardan adamlardan çok kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı dikkatleri üzerine çekti.
İnsanların şaşkınlık içerisinde baktıkları özellikle kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Bazı köylüler çocuklu kadın ve kardan gelin ile resim çektirmekten geri kalmadılar.

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