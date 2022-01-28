DPÜ’de Uluslararası Proje Çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından dekan ve akademisyenlerin katılımıyla Uluslararası Proje Çalıştayı düzenlendi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar ve akademik personel katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Kazım Uysal,” Akademisyenliğin gereğini yapmaya çalışan siz değerli arkadaşlarımla daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Üniversitemiz ayakları yere basan projelere destek veriyor. İstiyoruz ki, kurum dışından da projeler alalım. Uluslararası üniversite olmak hususunda kurum dışından proje almak çok önemli. Tüm arkadaşlarıma projelerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmasında Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ULMER), Uluslararası Proje Ofisi, Uluslararası Projeler, Erasmus, TÜBİTAK ve Horizon Europe Proje Destekleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Erasmus programında 116, Mevlana Programında 21 uluslararası anlaşma ile Farabi programında 95 ulusal anlaşma imzaladı. KA131 ve KA171 ile ilgili tüm işlemler ve yürütülmesi DPÜ ULMER sorumluluğunda yürütülmeye devam ediyor. Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar ve KA3 Politika Reformu ile ilgili projeler, tüm DPÜ personeline açık olarak sürdürülüyor” dedi.



"Eğitim öğretimi, gençlik ve sporun her alanına katmaya çalışıyoruz"

KA2 Stratejik Ortaklıklar ve KA3 Politika Reformu ile ilgili projelerle ilgilenen personele destek ve danışmanlık yapılacağını belirten Prof. Dr. Göçmez,” Erasmus+ Programı, 20212027 döneminde 28,4 milyar avroluk toplam bütçesi ile tüm Avrupa’da 10 milyondan fazla kişiye yurt dışında eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sağlamayı hedefliyor. Bu faaliyetler ile imkanları kısıtlı kişiler ve küçük ölçekli kuruluşlar için gelişmeye olanak sağlayan koşulların daha basit ve daha erişilebilir hale getirilmesiyle birlikte kapsayıcılık, çevre ve dijitalleşme gibi konular da ön plana çıkıyor. Eğitim öğretimi gençlik ve sporun her alanına dahil etmenin yanında çeşitlilik, çevre ve iklim değişimi ile mücadele, dijital hazırlık ve esneklik kapasitesinin artırılması yoluyla dijital dönüşüm, ortak değerler ve sivil katılım gibi programlara öncelik vermekteyiz. Kurumsal kapasite artışı için farklı ölçekteki kurum kuruluşlar arasında uluslararası iş birliği yapılmasını, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanmasını, yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretilmesini hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.