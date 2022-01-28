Kütahya’da çiftçilere bilgilendirme toplantısı

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları, Tarım Araçlarının güvenli kullanımı, Tarımsal Kuraklıktan korunmak ve Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtımı konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Merkez Körs köyünde çiftçilere yönelik 2022 yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım Programı kapsamında Tarım Sigortaları, Tarım Araçlarının güvenli kullanımı, Tarımsal Kuraklıktan korunmak ve Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtımı konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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