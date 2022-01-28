Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerindeki esnafları ve mahalle muhtarı Mustafa Çakır’ı ziyaret etti.

Her Cuma Namazı sonrasında esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu hafta Yenidoğan Mahallesi esnaflarını ziyaret etti. Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerinde işletme sahiplerine ve çalışanlarına 'hayırlı işler' dileyen Başkan Işık, esnafların taleplerini dinledi.

Başkan Işık, esnaf ziyareti sonrası, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır’ı ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Çakır’dan mahallenin taleplerini dinleyen Başkan Işık, 2022 yılının yatırım yılı olacağını bir kez daha vurguladı.

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