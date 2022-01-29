Vali Çelik, tekerlekli sandalyeye mahkum Ali Durmaz’ın çalışma azmine hayran kaldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinde atölye haline getirdiği evinin odasında ahşap ürünler imal eden tekerlekli sandalyeye mahkum Ali Durmaz’ı evinde ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’nin de katıldığı ziyarette Ali Durmaz’ın yaptığı ahşaptan isimlikleri inceleyen Vali Ali Çelik, çalışma azmi ve gayretlerinden dolayı Ali Durmaz’ı tebrik etti.

Durmaz, kendi yaptığı isimliği Vali Çelik’e hediye etti.

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