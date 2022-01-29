Aslanapa’da muhtarlara gerçekleştirilen çalışmalar ve başlanacak projeler aktarıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çalışmaları ve başlayacakları projeleri aktardıklarını belirtti

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanapa Kaymakamımız Özgür Pelvan, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz, Aslanapa İlçe Başkanımız Cafer Bayrak ve Aslanapa ilçemize bağlı muhtarlarımızın katılımlarıyla Aslanapa’ya bağlı Abaş Köyü Muhtarı ve Aslanapa Muhtarlar Dernek Başkanı Şaban Yeşil'in ev sahipliğinde buluştuk. Kıymetli muhtarlarımıza gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ve başlayacağımız projelerimizi aktardık. Köylerimizin istek ve temennileri muhtarlarımızın öngörüsüyle birlikte yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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