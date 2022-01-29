Emet'te karla mücadelede 200 ton tuz kullanıldı

Emet Belediyesince ilçede sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 200 tondan fazla tuz kullanıldığı bildirildi.

Emet belediyesi Fen İşleri ekiplerince, buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 200 ton tuz kullanılırken, çalışmaların yer yer devam ettiği belirtildi.

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların halkın yaşamını olumsuz etkilememesi adına ekiplerin yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” İlçe genelinde kar yağışı süresince ekiplerimiz 7/24 sahadaydı. Ana caddeler açıldıktan sonra ara cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü. Bugüne kadar 200 tondan fazla tuzlama çalışması yapıldı. Halkımızın mağdur olmaması için çalışmalar hava şartlarına göre sürekli devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.