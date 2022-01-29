Zafer OSB Yönetim Kurulu Altıntaş’ta toplandı

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Altıntaş ilçesinde bir araya geldi.

Vali Ali Çelik’in başkanlığında yapılan toplantıda, parselasyon plan değişikliği fiyat teklifleri, 2022 yılı altyapı katılım bedeli, arsa tahsis başvuruları konuları görüşüldüğü belirtildi.

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