Kütahya´da zincirleme kaza: 5 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTHAYA, (DHA)KÜTAHYA´da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 26´ıncı kilometresinde meydana geldi. Eskişehir´e giden Fatih Altın yönetimindeki 11 DH 656 plakalı kamyonetin motor arızası nedeniyle egzozundan yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Altın, aracını yol kenarına çekti. Arkadan gelen Fatih Çağlar idaresindeki 26 AAN 509 plakalı araç, Hüseyin Karakuş idaresindeki 41 V 0958 plakalı kamyonet ve Abdullah Çubuk idaresindeki 26 SK 466 plakalı otomobil yolu kaplayan duman nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla duramayıp Fatih Altın´ın aracına çarptı. Zincirleme kazada araçlardan biri savrularak refüjdeki su kanalında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, trafik polisi, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin 15 dakika süren çalışmasının ardından araçta sıkışan bir yolcu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan Yelis Taşçı Çubuk (38), Melis Taşçı (10), Elis Taşçı (5), Menekşe Karakaya (59) ve Nilüfer Çağlar (44) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yenide açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-30 19:58:22



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