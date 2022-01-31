Kütahya’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı

Kütahya Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında, il merkez ve ilçelerde bulunan kamu ve özel hastane yöneticilerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kütahya’da hastane hizmetlerinin etkin bir koordinasyonda yürütülmesi amacı ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ve hastaneler arası nakil istatistikleri değerlendirildi.

Acil Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler görüşüldü.

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