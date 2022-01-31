Çavdarhisar'daki göletin yüzeyi buz tuttu

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki baraj göletinin yüzeyinin buzla kaplandığı bildirildi.

Bedir Çayı üzerinde, sulama amacıyla 19851990 yılları arasında inşa edilen barajın yüzeyi bölgede hava sıcaklığının eksi 1520 derecelere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Göletinin donmuş yüzeyi seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Baraj göledinin 32 yıldan beri ilk defa buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Kar yağışlarıyla göledimizin düşük olan su seviyesi inşallah yükselir" dediler.

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