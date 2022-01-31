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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde her seviyeden kayakçıya uygun pist

İHA

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde her seviyeden kayakçıya uygun pist

Kütahya’nın Gediz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı konuklarına bin 450 metre yükseklikte 41 derece sıcaklıkta termal su ve konaklama, bin 850 metre yükseklikte ise her disiplinde kayak keyfi imkânını sunuyor.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçaburak, yaptığı açıklamada, "Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde iyi derece kırmızı, orta derece mavi ve eğitim seviyesinde yeşil renkli kayak pisti ile kızak pisti mevcuttur. Kayaklı koşu, snowboard ve alp disiplini kayak branşları ile kızak branşlarında çalışmalar yapılmakta olup, kayak branşı dışında Atletizm Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, dağcılık, offroad, kampçılık gibi birçok faaliyete de ev sahipliği yapmaktadır. Hiç unutamayacağınız bir tatil ve deneyim için bu kış tercihiniz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi olsun. Görebileceğiniz en güzel merkezlerinden biri olan Murat Dağı’nda ahşap evlerde konaklayabilir, kışın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz" diye konuştu.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da, "Gediz Murat Dağı Kayak Merkezimiz; kar bereketi ve sömestri tatili bir araya gelince şehrimiz ve çevre illerden yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor" ifadelerini kullandı.
Gediz Termal Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak eğitiminin de verildiği belirtildi.

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