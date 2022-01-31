Tavşanlı’da hastane personeline teşekkür belgesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi personeline düzenlenen törenle 2021 yılı teşekkür belgeleri verildi.

Belge dağıtım törenine, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Çakmakçı da katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, pandemi nedeniyle sağlık personellerinin oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini, kendisinin çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sabahattin Altıntaş, pandemi sürecinde tüm Dünya da hastanelerde sıkıntılar yaşandığını, ancak bu süreçte hekim ve çalışanların fedakar ve özverili çalışmalarıyla herhangi bir aksaklık yaşanmadan hizmetlerin devam ettiğini belirterek,” Tüm personele teşekkür ediyorum. 2022 yılının sağlıklı, huzurlu geçmesi temennisiyle çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum ” dedi.

Daha sonra Teşekkür Belgelerinin takdimine geçildi. 2021 yılında Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından Anne Sütünü özendirmek için ülke genelinde düzenlenen video yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan ekibe dernek tarafından gönderilen plaket takdim edildi. 2021 yılında hasta ve hasta yakınlarının değişik iletişim kanallarından( Öneri kutuları, Sabim, Cimer) belirttikleri memnuniyetleri ilgili personellere Teşekkür Belgeleri iletildi. Bu kapsamda 34 personele belge verildi. Daha sonra Hastane çalışmalarına özverili, gayretli çalışmalarıyla katkıda bulunan 14 personele, ayrıca pandemi sürecinde gayretli çalışmalarından dolayı başta Pandemi Yoğun Bakım, Pandemi servisi, Acil olmak üzere tüm birimlere Teşekkür Belgeleri verildi.

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