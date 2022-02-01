Pazarlar’da karla mücadelede 100 ton tuz kullanıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 100 tondan fazla tuz kullanıldığı bildirildi.

Pazarlar Belediyesi Fen İşleri ekiplerince, buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 100 ton tuz kullanılırken, çalışmaların yer yer devam ettiği belirtildi.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların halkın yaşamını olumsuz etkilememesi için ekiplerin yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Bilal Demirci, ”İlçe genelinde kar yağışı süresince ekiplerimiz 7/24 sahadaydı. Ana caddeler açıldıktan sonra ara cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 100 tondan fazla tuzlama çalışması yapıldı. Halkımızın mağdur olmaması için çalışmalar hava şartlarına göre sürekli devam edecek. Yer ve zaman gözetmeden, mazeret üretmeden çalışan, vatandaşımıza hizmet ulaştıran personelimizi tebrik ediyorum. Ayrıca gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın mevsim koşullarına bağlı olarak zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Rabbim yağışlarımızı ve yılımızı bereketli kılsın” dedi.

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