DPÜ GSF’de “Hat Sanatına Geçmişten Günümüze Bir Bakış” konulu semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSK) tarafından “Güzel Sanatlar Konuşuyor” etkinliği kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok’un “Hat Sanatına Geçmişten Günümüze Bir Bakış” konulu seminer gerçekleştirildi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok, “ Hat sanatı bir aşk ve meşk sanatıdır Hüsni Hat. Sabır gerektiren ve bıkıp usanmadan çalışma isteyen. Medeniyetlerin varlığı, bilinmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması yazıyla mümkün olmuştur. Yazılı eserler bırakmış milletler insanlığın tarih hâfızasında yer tutmuş, diğerleri ise maalesef silinip gitmiştir. Kalem, kağıt ve yazı Allah’ın insanlara en güzel hediyesi. Yazıyı sanat haline getirmek ise insanın Allah’a, Allah kelamına olan sevgisinden kaynaklanıyor. Hattat ise, kendini Allah’a veren, amellerin hakiki müşterisi olarak ancak O’nu seçen, ne yapmış ve ne yazmışsa, O’nun adını yüceltmek, rızasını kazanmak için yapandır. Hattat aşkını kamış ve kalem yoluyla kağıda döker. Neyzenin elinde ayrılık acısıyla inleyen kamış, hattatın elinde vuslatın özlemiyle deli divane olup raks eder. Her hareketi O’nu yani Yüce Allah’ı anlatır. Kalem O’ndan izler bırakır geçtiği her noktaya. Hattat yazıyı yazmaya başladığı andan itibaren ibadet halindedir adeta. Hat sanatı kendine has estetik kuralları olan bir sanat dalı olup tek başına medeniyetimizi temsil edecek kabiliyete sahiptir. Mushaflar başta olmak üzere, dini, ilmi, edebi eserler ve dua kitapları, kıt’a, murakkaa, levha, cami yazıları, kitabe, tuğra, berat, ferman, hilye gibi pek çok eserin yazımında kullanılmaktadır. Ayrıca çini, ahşap, metal, taş, tekstil ve sayısız malzeme üzerine uygulanabilmektedir” dedi.

“Hat Sanatına Geçmişten Günümüze Bir Bakış” adlı sunumunun sonunda Dr. Öğr. Üyesi Çok dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Etkinliğin son bölümünde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Eren Evin Kılıçkaya, Çok’a gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.

