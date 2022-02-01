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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’nün projelerine destek

İHA

DPÜ’nün projelerine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aytun’un “Robotlar, İstihdam ve Ücretler, Türkiye İşgücü Piyasasından Kanıtlar ve Politika Önerileri” konulu çalışması desteklenmeye layık görüldü.
Projenin TÜBİTAK desteği almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aytun, “Öncelikle robot miktarını bölgesel ve sektörel bazda ve kullanım alanlarına göre betimsel olarak incelemeyi hedefliyoruz. Bu analizle Türkiye’nin robot haritasını çıkarmış olacağız. İkinci olarak, robotların Türkiye’nin ilçeler düzeyindeki işgücü istihdamı ve ücretleri nasıl etkilediğini ekonometrik olarak analiz edeceğiz. Bu sayede robotların net etkisini ilçeler bazında gözlemlemek bize istihdamdaki olumlu ve olumsuz etkilerin hangi sektörlerden kaynaklandığını tespit etmemize olanak sağlayacak. Son adımda ise çalışanların, robotların yaygınlaşmasına karşı harcadıkları gün sayısı ve aldıkları ücretler cinsinden nasıl bir uyarlama gösterdiklerini ekonometrik olarak inceleyeceğiz. Araştırma projemizin, robotların Türkiye ekonomisine etkisi konusunda literatüre yeni bir uygulama sunma ve bölgesel gelişme ve sanayi politikaları geliştirilmesine yönelik katkı sağlama potansiyeli bulunuyor. Eş güdümü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aytun tarafından yürütülecek 24 ay süreli projede Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Oytun Meçik de araştırmacı olarak görev alacaklar” dedi.

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