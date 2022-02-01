Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek Kütahya için birlikte üretmeye devam ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, “ Muhtarlarımızdan Aslanapa’nın ihtiyaç ve taleplerini dinledik, çözüm önerilerini istişare ettik. Ev sahipliği için Bayat köyümüz ile katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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