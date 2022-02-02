Domaniç’te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Kütahya’nın Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında tespit ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ve köylerde anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında tespit ve denetim çalışmaları ile 2021 yılı yıllık işletme denetimleri de gerçekleştiriliyor.

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