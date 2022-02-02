Aslanapa'da çiçek aşılaması devam ediyor

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Koyun Keçi Çiçek hastalığının görüldüğü Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde koruma ve gözetim bölgesinde olan köylerde çiçek aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” İlçemizde görülen Koyun Keçi Çiçek hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimiz tarafından koruma ve gözetim bölgesinde olan köylerimizde çiçek aşılaması tüm hızıyla devam etmektedir” denildi.

İlçede bir süre önce Koyun Keçi Çiçek hastalığı nedeniyle belediye canlı hayvan pazarı küçükbaş hayvan girişine kapatılmıştı.

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