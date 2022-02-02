Tavşanlı'da korkutan patlama, bir ev kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da korkutan patlama, bir ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Tavşanlı'da korkutan patlama, bir ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen patlamada bir ev kullanılamaz geldi.
Edinilen bilgilere göre, Dedeler Mahallesi Birinci Sokak'ta Bayram Yıldırım’a ait 2 katlı müstakil binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada şans eseri yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi.
Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Selâhi Kayar patlamanın geldiği evde incelemelerde bulundu.
Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu Deprem Sigortası" istişare toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya AFAD'tan Sigorta Acenteleri ile "Zorunlu ...
Başkan İmren Uygun: "Manevi tahribatın ilacı Kur’an-ı Kerim'dir"
YEREL HABERLER Başkan İmren Uygun: "Manevi tahribatın ilacı Kur’an-ı ...
Kütahya'da 'Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu' toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu' toplantısı
Tavşanlı'da kış lastiği denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da kış lastiği denetimleri devam ediyor
TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolculardan galibiyet sözü
YEREL HABERLER TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolculardan galibiyet ...
Aslanapa'da çiçek aşılaması devam ediyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da çiçek aşılaması devam ediyor
Dumlupınar’da çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Dumlupınar’da çiftçi eğitim ve bilgilendirme ...
Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti
DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'na Pearson’dan tam not
YEREL HABERLER DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'na Pearson’dan tam not
Domaniç’te anaç koyun, keçi tespit ve denetim çalışmaları
YEREL HABERLER Domaniç’te anaç koyun, keçi tespit ve denetim ...
Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy ...
Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz madalya
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz ...
Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da eski belediye binası KSBÜ'ye kiralandı
Başkan Yılmaz: "Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Koordineli çalışma sayesinde ...
Kütahya Mikrofinans Şubesi açıldı Belediye Başkanı Alim Işık: "Kütahyalı kadınlarımız artık el emeği göz nuru eserlerinin daha iyi değerlendirecek"
YEREL HABERLER Kütahya Mikrofinans Şubesi açıldı Belediye Başkanı ...
Pazarlar’da “Tavuk vebası” taraması
YEREL HABERLER Pazarlar’da “Tavuk vebası” taraması
Müdür Başyiğit: “Birinci dönem yüz yüze eğitimi sorunsuz bir şekilde tamamlandık”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Birinci dönem yüz yüze eğitimi ...
"Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz"
YEREL HABERLER "Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik ...
DPÜ’nün otomotiv alanındaki projesine destek
YEREL HABERLER DPÜ’nün otomotiv alanındaki projesine destek
DPÜ’nün yardım tırı İdlib’e uğurlandı
YEREL HABERLER DPÜ’nün yardım tırı İdlib’e uğurlandı
Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi
Müftü Hüseyin Demirtaş’tan Üç Aylar ve Regaib Kandili mesajı
YEREL HABERLER Müftü Hüseyin Demirtaş’tan Üç Aylar ve Regaib Kandili ...
Başkan Onur Düvenli güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Onur Düvenli güven tazeledi
Domaniç’te sokak hayvanları için yemleme çalışması
YEREL HABERLER Domaniç’te sokak hayvanları için yemleme çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.