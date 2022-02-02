Müftü Hüseyin Demirtaş’tan Üç Aylar ve Regaib Kandili mesajı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bereketli zaman dilimleri üç aylar ve üç ayların ilk kandili Regaib Kandili ile ilgili mesaj yayınladı.

Demirtaş, üç ayların asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu söyledi.

Kur’anı Kerim'de bereket kavramının yağmur için, Kur’anı Kerim için, Kabe için kullanıldığını dile getiren Müftü Demirtaş, ” Yüce Rabbimizin, kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak bizlere ihsan ve ikram buyurduğu mübarek “üç aylar” mevsimine bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 Şubat Çarşamba günü Ramazanın müjdecisi üç aylar başlıyor. 3 Şubat Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de mübarek Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Cenabı Allah'ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay Müminlerin, Cenabı Hakk’a iman ve ilticalarının, Resulüllah’a itaat ve muhabbetinin bir nişanesidir. Recep ayında, iki mübarek gece inanan gönüllere misafir olur. Bunlardan biri Regaib gecesidir. Regaib, Rabbimize rağbet etmek, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir. Regaib, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir” dedi.



“Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden, nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım”

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